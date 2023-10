"Tagli alla sanità? Colpa del Partito democratico"

"Ricordo a Carancini, ora all’opposizione per volere dei maceratesi e dei marchigiani, che quando lui era sindaco a guidare l’allora Area Vasta 3 dell’Asur c’era Piero Ciccarelli che aveva iniziato a tagliare ospedali e servizi, indebolendo quindi Macerata a vantaggio di Pesaro e Ancona". Così Andrea Blarasin, consigliere comunale del Gruppo misto (ex Lega), replica alle accuse del consigliere regionale del Pd sul fronte della sanità". Blarasin evidenziò in passato "come Ciccarelli stesse facendo il lavoro ‘sporco’ per poi avere l’incarico di direttore regionale dell’Asur, cosa poi avvenuta". Fu allora, dice Blarasin, che "si indebolì la sanità maceratese, Carancini è il principale responsabile di questa operazione. Ricordo anche che diversi amministratori di punta del Pd e dell’Asur avrebbero trovato, appena usciti dal pubblico, una collocazione dirigenziale in un ‘certo’ gruppo sanitario privato che opera nelle Marche. Carancini attacca per presunti ritardi nella nomina del direttore sanitario – aggiunge Blarasin –, è un’accusa strumentale in quanto i tempi sono dovuti agli atti conseguenti alla riforma tant’è vero che anche le nomine dei direttori sanitari di altre Ast sono recentissime". Anche il consigliere regionale Pierpaolo Borroni (FdI) attacca Carancini: "La riforma sanitaria ha due mesi, prima c’era la vostra non riforma che aveva un unico scopo: privilegiare il nord della Regione. Nonostante ciò, l’attuale Ast di Macerata ha proseguito a lavorare con Daniela Corsi, che ha svolto un ottimo lavoro, certificato dai dati. Per i Cup, Carancini bussi alla porta di Ceriscioli, visto che sono ancora una promanazione della non riforma della sinistra". Borroni aggiunge che, dal Pd, "Carancini in primis, hanno intrapreso la tattica degli allarmismi preventivi perché sanno che, con la riforma del centrodestra, nessun politico può avere il controllo sulla sanità". Per Borroni, "mai un mea culpa, mai un chiedere scusa da parte di Carancini e del Pd per ciò che hanno fatto, anzi per ciò che non hanno fatto nell’interesse dei marchigiani, ma solo pensando al proprio orticello".