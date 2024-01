"Tagli alla sanità, la Regione è allo sbando"

"La politica della sanità marchigiana è allo sbando: gli ultimi tagli dimostrano tutte le disuguaglianze e l’incapacità di dettare una svolta verso i cittadini". Così Romano Carancini, consigliere regionale del Pd, dopo il congelameNto di 148 milioni destinati alle Ast e alle aziende ospedaliere. Se Filippo Saltamartini cerca di tranquillizzare, sostenendo che non ci saranno tagli, Carancini infierisce: "All’assessore, commissariato dal sottosegretario Aldo Salvi, è stato affidato il compito di scrivere le “veline”. Ieri si è esercitato a giustificare la delibera di fine anno della giunta Acquaroli nella quale – di fatto – si tagliano i fondi sanitari ai territori". Carancini sostiene che "le risorse 2024 non destinate al sistema delle aziende sanitarie ma trattenute dalla GSA (Gestione Sanitaria Accentrata) equivalgono al taglio di ciò che avrebbe dovuto essere destinato ai territori. In termini concreti sono soldi strappati ai servizi per i cittadini e trattenuti indebitamente dal sistema centrale regionale, dalla politica regionale, che li utilizzerà per “le convenienze” di qualcuno più che di altri. Nel bilancio 2024 verranno trattenuti alla gestione politica centrale oltre 112 milioni di euro, in aumento rispetto al dato 2023 del 271% (erano poco sopra 41 milioni) e addirittura imparagonabile rispetto ai circa 7 milioni del 2022. È evidente che il governo sanitario della destra tende ad accentrare la gestione di una parte cospicua delle risorse per le utilità estemporanee ed elettorali. Le risorse sanitarie per gli enti diversi da quelli pubblici aumentano da 44 a 58 milioni. Infine – conclude Carancini –, la solita menzogna di Saltamartini: ancora vuol far credere ai cittadini che la cosiddetta quota premiale della sanità per le Marche sia collegata al giudizio di essere tra le migliori regioni in materia sanitaria. Una bugia che ripetuta mille volte rischia di mandarlo all’”inferno” tanto è sfacciata".