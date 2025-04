"Tagli alle volanti, un grave errore pensarci isola felice"

Escalation di episodi di violenza in mezzo alla strada, "un grave errore considerare ancora la nostra provincia più sicura di altre: questa logica, negli ultimi dieci anni, ha portato a una riduzione del 20% del personale per uffici come quello delle volanti maceratesi". Lo denuncia Damiano Cioppettini, il segretario provinciale del Siulp (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia). "In questi ultimi giorni – ha detto Cioppettini –, la città di Macerata ha purtroppo assistito a un aumento preoccupante di episodi di cronaca violenta, che hanno sollevato forte inquietudine tra i cittadini. La nostra comunità si trova a fronteggiare una situazione di crescente insicurezza. I recenti eventi, tra cui aggressioni e risse in strada, evidenziano una preoccupante tendenza che non può essere ignorata. Questi fatti non solo colpiscono la sicurezza dei cittadini, ma minano anche il senso di tranquillità e coesione sociale. Un grave errore considerare ancora la nostra provincia più sicura di altre. Questa logica, negli ultimi 10 anni, ha portato ad una riduzione del 20% del personale per uffici come quello delle volanti maceratesi e del 40% della polizia stradale. In senso opposto è cresciuta la percezione di insicurezza tra i cittadini. È fondamentale che le istituzioni competenti prendano coscienza della gravità della situazione. Una delle soluzioni, per noi prioritaria, è investire nel controllo del territorio perché non possiamo permettere che la nostra provincia diventi un terreno fertile per l’illegalità", ha concluso Cioppettini.

Chiara Marinelli