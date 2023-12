"Tagli inevitabili, ma partono i lavori per le scuole"

Un bilancio di previsione del valore di 43 milioni di euro è stato approvato a maggioranza nel Consiglio comunale di mercoledì sera. Critica la minoranza che ha parlato di un "bilancio farlocco" e contestato la scarsa precisione delle voci riportate. La maggioranza, attraverso il sindaco Massimo Baldini, ha invece spiegato "la necessità di approvarlo nei limiti previsti dalla legge, senza avere ancora l’ufficialità in merito alla sospensione dei mutui, che farà la differenza e che per sicurezza ci ha portato ad apportare dei drastici tagli in alcuni settori, in particolar modo per gli assessorati di cultura, sport e turismo, salvo rimpinguarli in caso di possibilità e diverse indicazioni da parte del governo". Così l’assessore ai Lavori pubblici, Rosanna Procaccini, ha fatto sapere che "stanno per partire i lavori per tre scuole per un valore di 15-20 milioni di euro e ci sono opere già in cantiere e altre che partiranno con l’anno nuovo". L’assessore al Bilancio, Giovanni Ciccardini, ha invece sostenuto che "sulla scorta di quanto sappiamo sui mutui da pagare, essendo vigili sugli equilibri di bilancio e considerando che, in vista delle elezioni amministrative di primavera, la linea futura si ridiscuterà".

Approvata infine all’unanimità la convenzione con la Halley Informatica per l’uso temporanei di due lotti dell’area industriale per parcheggio di pertinenza del palazzetto dello sport con tre campi da basket da realizzare nei lotti 27 e 33. La minoranza si è detta perplessa "sul fatto che sarebbe stato opportuno che a realizzarlo fosse il Comune e non un privato".

Matteo Parrini