Tagliata la rassegna stampa per i primari dell’Ast 3

Essere informati è una buona cosa. Sempre. Quando poi l’informazione riguarda il funzionamento di una struttura pubblica, come ad esempio la sanità, e di chi in essa opera, lo è persino di più, visto che l’occhio esterno dei cittadini, tramite i media, evidenzia quanto c‘è di buono, ma anche quello che non va. E ciò costituisce una sicura spinta al miglioramento. È per questo, tra l’altro, che tante strutture pubbliche garantiscono una rassegna stampa quotidiana, come ha sempre fatto – fino a poco tempo fa – anche l’Ast di Macerata con i direttori di struttura (i primari). Dallo scorso primo gennaio, però, per loro questo "servizio" non c’è più e, al momento, non è dato sapere se si tratti di una interruzione temporanea o definitiva. Se, però, fosse definitiva, magari perché si vuole risparmiare (ma davvero i costi sono così alti?), vale la pena farlo, riducendo la circolazione delle notizie e, con essa, anche il confronto che ne deriva, con positivi effetti per tutti? È vero che chi vuole può informarsi da sé, anche se con qualche difficoltà in più. Senza rassegna stampa, magari l’Ast risparmia qualche euro. Ma è sicura che sia un bene, a partire dal ruolo che essa stessa svolge?