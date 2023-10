Taglio dei presidi, muro dei sindacati: "Sbagliato pensare solo ai numeri"

Netta contrarietà all’applicazione dei nuovi parametri di dimensionamento stabiliti dai provvedimenti legislativi nazionali e rinvio di ogni decisione per l’anno scolastico 2023-2024 in attesa che siano definite linee guida regionali. È quanto hanno scritto Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal al presidente della Regione, Francesco Acquaroli, e a Chiara Biondi, assessore regionale all’Istruzione. Nella lettera, le organizzazioni sindacali lamentano che dopo un primo incontro lo scorso 5 luglio, la Regione non si sia fatta più viva, tanto che solo dopo una loro richiesta formale ce n’è stato un altro il 18 settembre, nel corso del quale è stato comunicato che le dirigenze scolastiche sarebbero passate da 229 a 210. Delle 19 dirigenze da tagliare, 11 riguardavano la provincia di Macerata. I sindacati scrivono che devono essere prioritariamente definite linee guida regionali (che ancora non ci sono), come chiaramente evidenziato dalla normativa di riferimento, affinché Province e Comuni possano predisporre in modo regolare gli atti di propria competenza. Sulla base di queste, poi, bisogna "definire un piano strategico pluriennale e non un taglio di ben 19 dirigenze, realizzato con un criterio meramente numerico, prescindendo dalle reali esigenze del sistema scolastico nel suo complesso, mirando esclusivamente a realizzare un contenimento della spesa". Nell’incontro del 18 settembre, i sindacati hanno espresso la loro netta contrarietà alla costituzione di istituti omnicomprensivi, con motivazioni di natura didattica ma anche relative allo sviluppo socio economico delle comunità. "Tutte le parti – si legge nella lettera – hanno condiviso la necessità di salvaguardare le istituzioni scolastiche delle aree interne, ma attraverso una riorganizzazione tale da garantire una prospettiva stabile delle istituzioni scolastiche rideterminate".

Posizione condivisa dalla Regione che ha poi aggiornato la seduta al 27 settembre per poter effettuare un ulteriore confronto tra Regione e Province. In quest’ultimo incontro, presenti Regione, Province, Sindacati e Usr Marche, le Province hanno esposto l’accordo raggiunto e sintetizzato in una proposta di dimensionamento basata su criteri prettamente numerici non condivisa con le parti sociali a causa dell’assenza delle Linee guida regionali. In assenza di queste, Donatella D’Amico, direttrice dell’Usr Marche, ha illustrato una propria ipotesi di lavoro sulla quale la Regione ha chiesto un parere alle parti sociali. "Riteniamo – scrivono Cgil, Cisl, Uil e Snals – che lo sforzo dell’Usr, pur apprezzabile, si è tradotto in una proposta in cui non rinveniamo quanto da noi evidenziato in tutte le riunioni. Manca una progettazione di lungo respiro, che coniughi l’obiettivo del successo formativo degli studenti, le giuste richieste delle famiglie e lo sviluppo economico e sociale della regione".