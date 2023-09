Taglio del nastro a Civitanova: Juice, il negozio dell'innovazione Apple

Taglio del nastro per il punto vendita Juice, all’interno del centro commerciale Cuore Adriatico di Civitanova, una riapertura attesa dai tanti appassionati dei prodotti Apple, dopo la chiusura dello storico punto vendita Med Store. Il nuovo negozio, divenuto Apple Premium Partner, è stato totalmente rinnovato e durante l’inaugurazione sono intervenuti il sindaco Fabrizio Ciarapica, il presidente della provincia Sandro Parcaroli e la responsabile del centro commerciale Giulia Gamberini. Presenti i vertici del gruppo Med e di Juice, Stefano Parcaroli e Alexander Cantore, insieme agli ospiti, l’influencer Andrea Galeazzi e il deejay Nicola Pigini. "È per noi motivo di grande orgoglio avere un Apple Premium Partner come Juice – spiega il sindaco Ciarapica – è stato bellissimo vedere tutta questa gente in fila fin dal mattino, persone delle età più disparate che stavano aspettando da settimane questa apertura". I tanti clienti presenti hanno potuto scoprire e apprezzare i nuovi prodotti della Apple, tra cui l’atteso iPhone 15 e usufruire di offerte e scontistiche riservate al pubblico presente all’inaugurazione. "Un’apertura importante per noi – spiega Stefano Parcaroli, amministratore del gruppo Med Store – non solo perché si tratta di un negozio Apple Premium Partner, ma anche perché è il giorno del lancio del nuovo iPhone 15. La recente fusione tra il gruppo e il negozio Juice rappresenta una tappa fondamentale che porterà tutti i negozi a questo processo di rinnovamento".

Soddisfatto anche Alex Cantore, amministratore di Juice, che sottolinea: "Oggi apriamo il secondo negozio Apple Premium Partner, continuando il percorso iniziato ad Aprile che andrà ad intensificarsi molto nei prossimi mesi. Tante le novità all’orizzonte, tutte all’insegna del nuovo concept che metterà ancora di più il cliente al centro dell’esperienza Juice".