Taglio del nastro con Milani: la sua mostra fino al 20 giugno

Taglio del nastro da tutto esaurito per la mostra del designer e grafico Armando Milani, uno dei top a livello mondiale. Sabato pomeriggio, nello spazio multimediale San Francesco di Civitanova Alta, c’era anche il sindaco Fabrizio Ciarapica per l’inaugurazione della mostra “100 Posters – EcoHumanity” che sarà visitabile fino al 20 giugno. Esposte tutte le opere più significative dell’artista, a partire da quelle degli esordi a Milano, passando per il periodo a New York e arrivando fino ai giorni d’oggi. I pannelli esposti toccano tematiche come l’inquinamento, la droga, le città, la politica e altre riflessioni che fanno parte della vita quotidiana di ogni cittadino. Milani, in questo suo viaggio a Civitanova Alta, è stato accompagnato della moglie e dal direttore del Magma Enrico Lattanzi, museo con cui è realizzata la mostra in collaborazione (anche con Cartacanta). Il patrocinio è invece di Alliance Graphique Internationale AIAP (Associazione italiana design della comunicazione visiva), Regione e Comune. L’orario di apertura della mostra è per tutti i sabati e le domeniche, dalle 17 alle 20. Ingresso libero.

(foto Paolo Cesanelli)