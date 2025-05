Taglio del nastro per "Enocibo". Prodotti locali e ricette della chef

Taglio del nastro in via Mugellini, nel centro di Potenza Picena. Alla presenza del sindaco Noemi Tartabini e del consigliere di maggioranza Mirco Braconi, è stato inaugurato "Enocibo", il negozio di prodotti tipici delle aziende agrarie e vinicole del territorio marchigiano, la cui vendita è accompagnata da una ricetta della chef internazionale Felicità Romagnoli. L’obiettivo sarà di incentivare l’utilizzo dei prodotti a chilometro zero per una dieta equilibrata, adatta a persone che soffrono di intolleranze o celiachia, oppure a coloro che seguono una dieta vegana o vegetariana. Presenti all’apertura anche i rappresentanti dell’associazione commercianti e artigiani "I Piceni". "In bocca al lupo di cuore alla titolare per questo percorso nella nostra città" è l’augurio che ha rivolto il sindaco Tartabini.