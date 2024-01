Taglio del nastro per i "Colloqui Eum"

Oggi alle 17.30 nella sala Sbriccoli del Casb si inaugurano per quest’anno i "Colloqui Eum", organizzati insieme alla Scuola di Studi Superiori "Giacomo Leopardi" e alla scuola di dottorato, con l’incontro "Preoccupati per l’Umano". Simona Antolini, presidente delle Eum, dialogherà con Marcello La Matina, docente di filosofia e teoria dei linguaggi, Adrián N. Bravi, scrittore, e Lucia Copparoni, allieva della Scuola di Studi Superiori "Giacomo Leopardi". Saranno presentati per l’occasione i volumi "Lo specchio untore. Riflessi di umanismi possibili" a cura di La Matina con Andrea Ponso e il libro di racconti di Adrián Bravi "Variazioni straniere". I testi raccolti ne "Lo specchio untore" offrono spunti tutti legati al tema della specularità, dell’immagine riflessa, della conoscenza di sé attraverso l’esperienza dell’altro. I punti di vista dei singoli autori sono qui solo aggettati, senza la pretesa di costituire, nell’insieme, un manifesto o una teoria dell’umanismo futuro. E però rappresentano la traccia, e il bordo, di un pensiero che al lettore apparirà corale, poi che attraversando in modi diversi le loro scritture, vi deposita una identica inquietudine circa l’umano. "Variazioni straniere" è, invece, una raccolta di nove racconti, scritti in anni diversi, sul ruolo dei migranti nella nostra società.