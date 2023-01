Taglio del nastro per il Campus Simonelli Group

Taglio del nastro, ieri a Belforte in via Carlo Urbani, per il Campus Simonelli Group, uno spazio multidisciplinare di 1.000 metri quadrati dedicato alla ricerca, alla formazione, all’innovazione e alla cultura di impresa. L’evento inaugurale, dal titolo "La Buona Impresa. Idee e progetti, comunità e ambiente, ricerca e tecnica" è stato il primo di una serie di incontri del format "Engaging Talks", che proporrà di volta in volta i contributi di personalità di spicco e che sarà aperto al territorio. Il prossimo, il 3 febbraio alle 17, ospiterà Marina Salamon (proprietaria e fondatrice unica della holding di Altana, già presidente di Doxa). Tra gli ospiti di eccellenza di ieri, Antonio Calabrò (responsabile affari istituzionali di Pirelli, senior advisor cultura e direttore della Fondazione Pirelli). Si è svolta una tavola rotonda a cui hanno preso parte i rettori Gian Luca Gregori dell’Università Politecnica delle Marche, Claudio Pettinari di Unicam, John McCourt di Unimc, il presidente Istao, prof Mario Baldassarri e Renzo Marinelli, presidente della I Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale. Ha concluso i lavori Ermete Realacci, presidente onorario di Legambiente, fondatore e presidente di Symbola. Presenti anche i sindaci Alessio Vita di Belforte e Mauro Sclavi di Tolentino. In prima linea, per l’azienda leader nel settore delle macchine professionali per caffè, il presidente Nando Ottavi e il ceo Fabio Ceccarani. All’interno del Campus sono presenti aule attrezzate per lo svolgimento di corsi di specializzazione specifici sul caffè (sistemi di infusione, latte, acqua), ma anche corsi di formazione manageriale tradizionali e digitali e un’ampia area laboratorio dedicata alla ricerca scientifica applicata al caffè. Quest’ultima costituisce il cuore del progetto Rich (Research and innovation coffee hub), il centro di ricerca creato nel 2016 in collaborazione con l’università di Camerino per realizzare studi scientifici sul caffè e le sue proprietà chimico-fisiche. L’obiettivo è fare impresa, fare cultura e fare rete, coinvolgendo aziende, istituzioni e scuole, "come stimolo alla crescita del territorio e della sua comunità", spiega l’azienda.

Lucia Gentili