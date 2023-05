Taglio del nastro per il reparto di Dialisi

di Alessio Botticelli

Inaugurato il nuovo reparto di Dialisi dell’ospedale Santa Maria della Pietà di Camerino: si tratta di un Centro dialisi ad assistenza limitata con sei postazioni, più una settima dedicata esclusivamente ai pazienti critici. "Il reparto che oggi inauguriamo è un Cal – ha spiegato Franco Sopranzi, direttore Uoc Nefrologia e Dialisi –: ciò significa che il nefrologo viene una volta a settimana per fare la stesura del piano di trattamento e per dare indicazioni agli infermieri i quali effettueranno la terapia sui pazienti per tutta la settimana; le urgenze saranno garantite dal nefrologo di Macerata, mentre le emergenze dalle strutture qui presenti: in tal senso ho già preso contatto con le varie unità operative dei vari reparti. Ci sono sette posti letto – conclude Sopranzi – che attualmente danno trattamento a 14 pazienti, con una potenzialità che può arrivare fino a 25-27". Per l’allestimento del Cal sono stati eseguiti lavori di riorganizzazione degli ambulatori del piano terra dell’ospedale di Camerino, con tanto di demolizione e rifacimento di pareti e pavimenti, adeguamento degli impianti elettrici, ampliamento dell’impianto di gas medicali ed installazione di attrezzature per la dialisi. "Quello di oggi è un grande traguardo – ha dichiarato Daniela Corsi, sub commissario sanitario – perché, contrariamente alle paure di ridimensionamento dei servizi nelle zone montane, l’apertura della Dialisi è la prova di come la nostra azienda sanitaria sia vicina ai bisogni della popolazione: abbiamo potenziato un’attività che coinvolge i cittadini dell’area montana per evitare loro il disagio di doversi spostare lontano dal luogo di residenza per effettuare la dialisi. La giornata di oggi – conclude il sub commissario sanitario – ha quindi un duplice impatto: sociale e sanitario". A tal proposito è intervenuto anche l’assessore Saltamartini: "Molti pazienti di Camerino erano costretti a spostarsi a Tolentino, cosa che ora non sarà più necessaria – ha affermato il vicepresidente regionale –; ora, con l’ospedale di Tolentino che dopo il sisma va demolito e ricostruito, una parte dei pazienti continuerà ad essere seguita da Macerata, mentre l’altra verrà accolta in questi nuovi spazi appositamente predisposti per garantire tutti gli standard di sicurezza imprescindibili: otteniamo così il duplice obiettivo di valorizzare ulteriormente l’ospedale e di portare servizi in una zona interna ferita dal sisma, che va preservata dallo spopolamento", ha concluso Saltamartini.