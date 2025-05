Taglio del nastro per la nuova sede della fototeca comunale

Inaugurata a Palazzo Ottoni la nuova sede della fototeca comunale, importante realtà che custodisce circa 300mila immagini fotografiche cittadine, di carattere pubblico e privato del periodo compreso dalla seconda metà del XIX secolo ad oggi. A tagliare il nastro è stato Enzo Carsetti, presidente dell’omonima associazione che, in cinque anni ha raccolto e catalogato migliaia di foto, digitalizzandole e rendendole fruibili per ricerche di appassionati e studiosi. Tanti gli esponenti del sodalizio presenti, tutti ringraziati per l’impegno profuso dal sindaco Denis Cingolani, il quale ha anche consegnato una targa all’associazione.

"Per noi – ha dichiarato il primo cittadino – Enzo Carsetti è ormai il fotografo ufficiale comunale, visto che ci segue in ogni occasione e, a richiesta, ci offre con rapidità qualche immagine di un passato lontano, avendo catalogato con cura ogni foto ricevuta da privati e dall’ente pubblico. La Fototeca comunale rappresenta per di più un bene collettivo prezioso, perché in un tempo in cui le fotografie non vengono più stampate e rischiano di sparire con i nostri cellulari, qui vengono raccolte e rese fruibili alla comunità in qualsiasi momento, impedendo la dispersione della memoria". Matteo Parrini