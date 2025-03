Taglio del nastro per la palestra. La cerimonia diventa una festa

Una grande e colorata festa di Carnevale è stata organizzata per l’inaugurazione della palestra di Pioraco. Il palazzetto dello sport è stato intitolato a Vito Onesta, conosciuto come "Giorgione", scomparso a soli 65 anni nel 2017. Il costo dell’intervento per la rifunzionalizzazione è stato di circa un milione di euro, in parte finanziato dal ministero dell’istruzione, e in parte con i fondi propri dell’amministrazione comunale.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Pioraco Matteo Cicconi, il vice presidente del consiglio regionale Gianluca Pasqui, il consigliere regionale Renzo Marinelli, il presidente della Provincia di Macerata Sandro Parcaroli, il vicepresidente del Coni Marche Giovanni Battista Torresi e il presidente del Cus Camerino Stefano Belardinelli. Ad allietare l’inaugurazione il corpo bandistico Alta Valle del Potenza, diretto dal maestro Francesco Zuccatosta. Alla cerimonia c’è stata una folta partecipazione di cittadini, e anche di sindaci dei paesi limitrofi. Non potevano mancare inoltre i volontari della protezione civile.

"Il palazzetto dello sport – ha affermato il sindaco di Pioraco Matteo Cicconi – è stato inaugurato nel 1979. Negli ultimi anni i vigili del fuoco ne hanno deliberato l’inagibilità anche in seguito al sisma. La palestra ora si inserisce all’interno della cittadella dello sport. Sono in fase di completamento gli spogliatoi e i bagni a servizio dell’area sportiva. Grande successo l’anno scorso è stato riscontrato per quanto concerne il campo da paddle e il campo da beach volley,che si sono aggiunti agli altri già esistenti. Come iniziare al meglio questa giornata, se non con un inno allo sport, quale elemento per la condivisione, per il fare comunità, la nostra in particolare modo che è stata distrutta anche dal terremoto del 2016. Ci accingiamo anche in momenti come questi a riportare la luce. Speriamo che di queste giornate per Pioraco ce ne saranno ancora altre". Il primo cittadino, nell’occasione, ha consegnato il premio di Gambero d’Oro all’imprenditore Claudio Cioli, al quale è stato inoltre conferito dal consiglio regionale un quaderno simbolico delle Marche sul tema della microzonazione sismica.

Sulle gradinate della palestra, in questa giornata di festa, campeggia lo striscione "Pioraco saluta il Giro d’Italia", poiché il 17 maggio la carovana rosa attraverserà il paese per raggiungere Castelraimondo, traguardo di tappa. Al termine dell’inaugurazione il via alla festa in maschera con musica live, a presentare il pomeriggio di festa Tunde Swift e Marco Moscatelli. Un ricco buffet di dolci è stato offerto a tutti i partecipanti. Alla fine dell’evento sono state premiate le maschere più originali.

Lisa Grelloni