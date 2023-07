Taglio del nastro per la mostra dedicata all’esploratore Beltrami

Sarà aperta fino a fine settembre la mostra, nella sale antiche della biblioteca Mozzi Borgetti, dedicata a Giacomo Costantino Beltrami. L’esploratore scoprì duecento anni fa le sorgenti del Mississippi, che gli valsero, insieme alle numerose testimonianze letterarie dei suoi viaggi, il ricordo dei posteri. Nato a Bergamo, Beltrami scelse le Marche come suo luogo di elezione, vivendo qui il tempo che non passò viaggiando in Europa e, appunto, in America del Nord. La mostra ospita numerosi documenti manoscritti, testimonianze letterarie e appunti di viaggio che Beltrami, come la ricercatrice dell’università di Bergamo Emanuela Burini ha illustrato all’inaugurazione, "prendeva con grande padronanza dello stile dell’epoca, tanto che i suoi diari condizionarono e influenzarono le opere di Chateaubriand, Gioberti e Cooper, il padre della narrativa western, autore de L’ultimo dei mohicani".