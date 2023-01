Taglio del nastro per la nuova palestra Mandela

di Francesco Rossetti

E’ realtà la nuova palestra della scuola primaria Mandela, a Montecosaro. Taglio del nastro, nella mattinata di ieri, per la struttura di via Cavallino, che si estende per circa 1.000 metri quadrati e che ospita un campo da gioco certificato dal Coni per l’attività agonistica di pallavolo, basket e calcetto. "E’ un’opera importante – ha commentato il sindaco Reano Malaisi – non solo perché consegna alla scuola una palestra degna, ma anche perché si tratta di una struttura che potenzia molto la possibilità di fare sport nel nostro territorio. E’ il frutto di un lavoro lungo, complesso che ha riguardato l’ufficio tecnico comunale. Dalla settimana prossima i ragazzi potranno iniziare a utilizzarla e tutti dovremo essere bravi a conservarla, mantenerla e curarla". Ammontano a circa 800 metri quadrati le dimensioni del campo da gioco, gli altri 200 riguardano un corridoio, due spogliatoi per gli atleti, altri due per gli arbitri, l’infermeria e un deposito. All’appuntamento hanno partecipato anche il vicesindaco Lorella Cardinali, l’assessore all’Urbanistica Filippo D’Alterio, il consigliere comunale Roberto Martinelli e la funzionaria comunale che ne ha seguito i lavori Fabiola Renzi. Presenti inoltre il dirigente della scuola Gloria Gradassi e i tecnici del ‘Gruppo Marche’, lo studio che ha curato il progetto della nuova palestra, tra cui l’architetto Chiara Ophelia Schiatti. "Ho capito che da parte del Comune c’è una volontà forte di investire sulla scuola. Mi sento quindi di avere la fortuna di avere un comune molto dialogante su tutte le questioni e mi fa piacere oggi essere testimone di questa inaugurazione perché è uno spazio bellissimo, che poche scuole possono vantare di avere", le parole della Gradassi. Il costo complessivo dei lavori è stato di circa 1.500.000 euro, di cui circa un milione finanziato con fondi ministeriali e gli altri reperiti dal bilancio del Comune. I lavori iniziarono nel 2020 e nel tempo hanno subito piccoli ritardi per via della pandemia: "Ma siamo comunque rimasti entro tempi accettabili", ha ricordato Malaisi. Ora si dovrà passare al secondo stralcio di lavori, riguardante una tribuna da duecento posti, il marciapiede, la recinzione e un tunnel di collegamento con lo stesso istituto. scolastico. Opere che tuttavia non compromettono la fruibilità della palestra.