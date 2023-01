Taglio del nastro per la nuova stazione di servizio Festa con l’estrazione della lotteria del primo pieno

Taglio del nastro per la nuova stazione di servizio, domani alle 10 in contrada Crocifisso, a Penna San Giovanni. Anticipato, questa sera, da una pre-inaugurazione con una serata in musica e l’estrazione della lotteria del primo pieno. Una festa, quindi, per la stazione di distribuzione carburanti e autolavaggio, a disposizione della comunità pennese e dei Comuni limitrofi. "La mancanza di questo servizio era un peso che il sindaco Stefano Burocchi iniziava a non sorreggere più – spiega il Comune – tanto da essersi attivato in prima persona per individuare l’area più idonea, contattare i fornitori e seguire passo passo la realizzazione dell’opera". A corollario dell’iniziativa, l’associazione centro studi "Giuseppe Colucci", in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha organizzato per stasera, alle 21.30 alla sala polifunzionale Ex Cinema, una serata a ingresso libero, in compagnia del Melody Live Music Duo della cittadina pennese Roberta Cutini e il musicista Marco Luzi. Seguirà l’estrazione di questa speciale lotteria (regolamento sul sito del Comune), che vede in palio per i vincitori cinque premi in buoni carburante e lavaggio (da utilizzare ovviamente nella nuova stazione). I biglietti sono acquistabili al costo di un euro entro le 22 di oggi. Domani i vincitori inaugureranno la nuova stazione di servizio accompagnati dal Corpo filarmonico pennese.