Taglio del nastro per l’asilo nido. Vissani apre le porte a 18 bimbi

Il Comune di Montecassiano ha inaugurato un nuovo asilo nido nella frazione di Vissani. "Da anni si parla di un venir meno del tessuto sociale nel nostro territorio, il quale ha sofferto, come del resto tutto l’entroterra, di un forte spopolamento accompagnato da un calo delle nascite, soprattutto nelle sue zone periferiche – ha commentato il sindaco Leonardo Catena –: credo che sia fondamentale investire mettendo a disposizione della comunità nuovi spazi per la socialità, al fine di rivitalizzare il territorio. La struttura che oggi inauguriamo, nella quale sorgeva in passato una scuola, va proprio in questa direzione, fornendo un servizio fondamentale per le famiglie". Realizzato usufruendo di un finanziamento Pnrr, questo è il terzo asilo nido in undici anni di amministrazione Catena. "Con questa struttura, che potrà ospitare fino a 18 bambini, qui a Montecassiano abbiamo realizzato tre asili nido che possono ospitare circa 70 bambini – ha spiegato il sindaco

–: ciò, tenendo conto del calo delle nascite che abbiamo avuto in questi anni, equivale al 70% del tasso di copertura dei nati in fascia 0-3 anni. Un dato straordinario poichè a livello nazionale la media è del 28% di copertura e l’obiettivo che l’Unione europea ha dato all’Italia è quello di raggiungere il 40% da qui al 2030. Abbiamo raggiunto un tasso di copertura che è più del doppio della media nazionale". Il costo dell’intervento è stato di 510 mila euro, ma non è finita qui: "Sono stati stanziati ulteriori 130mila euro per il piano terra, che ospiterà un centro civico. A breve i lavori".

Alessio Botticelli