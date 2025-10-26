Taglio del nastro per l’ecocompattatore

È stato inaugurato ieri il nuovo ecocompattatore per la raccolta e il riciclo di bottiglie in pet, installato in piazza Mercato a Porto Potenza. Il macchinario è frutto di una manifestazione d’interesse da parte del Comune nell’ambito del progetto ‘RecoPet’, promosso dal consorzio Corepla.

L’iniziativa è stata portata avanti in collaborazione con Cosmari e Ata 3 Macerata. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Noemi Tartabini, l’assessore all’ambiente Salvatore Palmiero, l’assessore al bilancio Luca Strovegli, il presidente del Cosmari Paolo Gattafoni, il direttore di Ata 3 Macerata Massimo Principi, l’amministratore unico dell’Aspp Mario Properzi e la consigliera di maggioranza Mara Barbaresi.

"Quello che andiamo a compiere con questa macchina è un gesto semplice – ha dichiarato il sindaco Tartabini –. Inserire bottiglie in plastica non costa alcuna fatica ma fa davvero bene all’ambiente". Grazie alla nuova macchina, in comodato d’uso gratuito, i cittadini potranno conferire in maniera diretta le bottiglie in pet riciclabile, ottenendo in cambio la possibilità di concorrere alla lotteria Corepla che, a marzo 2026, vedrà l’estrazione di un premio dal valore di tremila euro. L’amministrazione comunale sta inoltre lavorando per attivare altre forme di incentivo. "Grazie alla collaborazione con l’Aspp – ha spiegato l’assessore Palmiero – vogliamo dare la possibilità di ottenere una scontistica sugli acquisti effettuati nelle farmacie comunali. In alternativa sarà possibile avere una riduzione della tariffa Tari".

Per accumulare punti basta scaricare l’app RecoPet sui principali app store, registrarsi e inserire le bottiglie all’interno del compattatore.

Al termine dell’operazione, l’utente riceverà uno scontrino con un qr code da scannerizzare, attraverso il quale è possibile caricare i punti sul proprio profilo dell’app.