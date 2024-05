"Taglio del verde non pervenuto. Eppure i soldi ci sono"

"È difficile tenere in ordine la città e soprattutto farlo in un periodo come quello primaverile, dove piogge e sole alimentano una crescita fuori controllo di erba, ma in dieci anni di governo facciamo fatica a ricordare che Tolentino, nell’ultima settimana di maggio, non abbia ancora visto il taglio delle aiuole o inizi con lo sfalcio dei giardini pubblici, delle mura o la pulizia dei marciapiedi in queste ore, dopo che sono diventati impraticabili a tal punto da non distinguere più se la chioma dell’albero sia quella a terra o quella in alto".

Le forze politiche di centrodestra (Fratelli d’Italia, Tolentino nel Cuore, È viva Tolentino, Forza Italia, Lega e Udc) bacchettano l’amministrazione. "Ci dicono sia stato messo a bilancio un solo intervento di manutenzione del verde per la stagione; la convenzione con la ditta è scaduta e stanno lavorando con la nuova aggiudicazione – prosegue il gruppo in un intervento congiunto -. I soldi a bilancio ci sono, quindi a questo punto si tratta solo di scegliere come impiegarli. La giunta, ad esempio, ha scelto di spendere 21mila euro per una sola serata con Mogol o 12mila per ’Il nostro Festival’, ideato e voluto dall’assessore Lucaroni". Scelte legittime, ma si fa notare che "le strade di Campagna sono diventate pericolosissime: contrada Le Grazie, San Giuseppe, ma anche Colmaggiore, senza tralasciare il cimitero o i marciapiedi e le mura urbiche, i giardini pubblici. Numerosi cittadini si sono rivolti a noi lamentando i disagi".