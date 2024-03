Taglio dell’albero centenario: è polemica

"Auspico che gli amministratori prima di tagliare un albero centenario, facciano tutto il possibile per evitarlo". È Caterina Regazzi, del Comitato Treia Comunità Ideale che invita l’amministrazione a non tagliare gli alberi o, se necessario, almeno a compensare con nuove piante giovani. "Triste primavera a Chiesanuova di Treia – dice Regazzi – alberi di grandi dimensioni tagliati. Qualcuno sa il motivo? Forse perché pericolosi per gli automobilisti? O per allargare una strada? Spero che prima di tagliare un albero centenario, si faccia tutto il possibile per evitarlo e, se è proprio necessario, almeno compensino non con un alberello giovane, ma con un multiplo, interpellando gli esperti che sanno quanta Co2 assorbe un albero a seconda della sua circonferenza".