"Taglio di un albero, ennesimo attacco alla nostra associazione"

È proprio arrabbiato il presidente della Croce Gialla di Recanati, Roberto Cesini, per la polemica innestata da alcuni residenti del quartiere Montarice di Porto Recanati dove, in via Bronzini, è stata individuata la nuova sede dell’associazione in attesa di avere di nuovo in affidamento dall’Asur il servizio di emergenza urgenza 112. Come abbiamo già riportato nei giorni scorsi il problema era stato sollevato dai residenti di Montarice che lamentavano che i responsabili della Croce Gialla erano intenzionati a tagliare un albero in via Bronzini per realizzare nella propria sede una seconda corsia di uscita per l’ambulanza. Anzi, la polemica era stata resa pubblica anche con l’affissione, sul povero albero in questione, di un cartello con su scritto: "Aiuto mi vogliono tagliare, senza alcun motivo". "Questo è l’ennesimo attacco – afferma Cesini – alla nostra associazione che per due anni ha garantito ai cittadini di Porto Recanati un servizio di pronto intervento eccellente. Questa alzata di scudi ci sembra quantomeno inopportuna e come sempre tanto rumore per nulla. La postazione – aggiunge il presidente della Croce Gialla – che temporaneamente il Comune di Porto Recanati ci aveva messo a disposizione, dopo un sopralluogo dei responsabili della Centrale operativa di Macerata, l’abbiamo vista solamente il giorno prima di iniziare il servizio. Nel frattempo ci siamo messi alla ricerca (Covid permettendo) di un locale idoneo. La ricerca è stata lunga ed estenuante poiché, essendo Porto Recanati un luogo di villeggiatura, non ha molti locali adatti alle esigenze di una postazione per l’emergenza. Ma, alla fine, la nostra perseveranza è stata premiata e ora aspettiamo solo che la Regione ci riattivi il servizio". Nel post si spiega, inoltre, che durante il sopralluogo, per appurare se il locale avesse tutti i requisiti necessari per legge per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto sanitario, la commissione stessa aveva suggerito il vantaggio di avere una seconda uscita. "Abbiamo, quindi, interpellato il Comune di Porto Recanati chiedendo la disponibilità di avere questa opportunità. Ripetiamo, è soltanto una richiesta che non inficia affatto l’autorizzazione. Noi non vogliamo assolutamente tagliare nessun albero, anche perché eventualmente questi si spostano". Antonio Tubaldi