Tajani spinge il centrodestra: "Questa è una regione moderata, con Ricci c’è l’estrema sinistra"

Arriva Antonio Tajani e tra Gianluca Pasqui e Fabrizio Ciarapica calorose strette di mano e abbracci, dopo le bastonate sul terreno delle terme di Sarnano. Nell’attesa dell’arrivo del ministro degli Esteri, i due duellanti berlusconiani per un seggio in Regione hanno sfoderato il sorriso davanti al teatro Cecchetti, scelto per la tappa elettorale civitanovese del capo di Forza Italia. Sotto la cenere però cova la battaglia per le preferenze tra il sindaco di Civitanova e il consigliere regionale uscente di Camerino. Sul palco tutti i candidati della provincia di Macerata alla elezioni regionali. Sala non gremita (l’orario lavorativo, le 17, non ha aiutato) e atmosfera pacata, sì che più volte Tajani ha chiesto un sussulto alla platea, che ha provato scaldare parlando di Zes e rivendicando il lavoro di Forza Italia. "La Zes non è – ha detto – uno slogan elettorale. Sono anni che Forza Italia lavora a questo progetto. Purtroppo le Marche hanno avuto una stagione negativa, colpa del terremoto e dei disastri idrogeologici, e ora bisogna fare in modo che con nuovi investimenti la regione torni alla forza economica e industriale del passato".

La ricetta per Tajani "è guardare ai Balcani per favorire le esportazioni in territori verso cui le Marche si presentano come un ponte naturale". Sui problemi della sanità non vede un caso Marche: "Sulle liste di attesa c’è polemica in tutta Italia. Non è una questione che si risolve con cinque anni, ci vuole tempo". Poi l’attacco a Matteo Ricci, "a capo di uno schieramento di estrema sinistra perché il centro non esiste visto che Calenda non ha presentato la lista a sostegno e Base Popolare ha trovato l’accordo con noi. Ma, le Marche sono una regione moderata, sono sempre state una regione bianca, e anche questa volta si confermerà la vittoria del centro destra". Sulla politica estera e sulla missione della Global Sumud Flottilla, "se cittadini italiani verranno arrestati in un paese straniero saranno espulsi e seguiremo la vicenda attraverso il Consolato e l’Ambasciata per fare di tutto per accelerare i tempi dell’espulsione e del rientro in Italia. Gaza? La nostra posizione è molto chiara. Siamo per il cessate il fuoco subito. Non condividiamo l’attacco a Gaza e non condividiamo la decisione di alcuni coloni di occupare spazi in Cisgiordania, perché questo mina la possibilità di vedere uno stato palestinese e anche Hamas in questo ha le sue responsabilità per non voler rilasciare gli ostaggi senza condizioni".

In precedenza Tajani aveva fatto tappa ad Ancona, dove ha abbracciato Francesco Acquaroli: "È stato un ottimo presidente e noi vogliamo vincere con lui". Quindi l’appello a tenere alta la guardia: "I rappresentanti di lista siano in ogni seggio e controllino ciò che succede, se ci sono brogli. Ecco perché il Cavalier Berlusconi dava molta importanza alle urne e ad altri dettagli. E poi, andate a caccia dei voti al centro, tra i moderati, tra chi non vuole stare con la sinistra che non ha più il suo centro. Convincete gli scettici, chi non va a votare. E a voi candidati di Forza Italia dico: anche chi non ce la farà a essere eletto, chi otterrà risultati inferiori ad altri, state tranquilli, non vi dimenticheremo, farete comunque parte del futuro del partito. Nella lista non c’è un cavallo di razza e poi dei ciucci, ma gente capace e di valore". Poi c’è la competizione interna per stabilire la seconda forza della coalizione: "Salvini ci conta? Noi puntiamo a raccogliere il maggior numero di consensi – ha risposto Tajani –. In Italia siamo la seconda forza del centrodestra e sono convinto otterremo un ottimo risultato anche nelle Marche. Bisogna aspettare i risultati, ma il primo obiettivo resta la vittoria della coalizione dove noi siamo il centro, moderato e riformista".