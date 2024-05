Tajani "Sulla Bolkestein cerchiamo una soluzione. Speriamo di poter tutelare le imprese"

Antonio Tajani ha fatto tappa anche a Civitanova. Allo Shada, il ministro degli esteri e segretario nazionale di Forza Italia è stato invitato al pranzo con la dirigenza locale del suo partito, nell’ambito del tour elettorale per le europee, che domenica lo ha visto impegnato ad Ascoli, Fano, Ancona e Numana. Al noto ristorante del lungomare Piermanni sono arrivati big e militanti azzurri, quasi 400 commensali secondo alcuni, tra cui l’onorevole Francesco Battistoni, il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica con il vice Claudio Morresi, l’assessore maceratese Riccardo Sacchi, i consiglieri regionali Gianluca Pasqui e Jessica Marcozzi, nonché la candidata nel collegio Italia centrale, Graziella Ciriaci. "Stiamo lavorando da anni sulla questione Bolkestein – ha risposto Tajani –, speriamo di trovare una soluzione che possa tutelare le imprese nel rispetto delle norme. Stiamo continuando il dialogo con l’Unione europea". È la pesca un altro dei settori che da queste parti interessa tante famiglie. "Bisogna lavorare a livello comunitario per trovare un equilibrio tra tutela dell’ambiente e quella delle imprese. La pesca è una straordinaria risorsa. Lo stesso discorso vale per l’agricoltura e l’industria a livello comunitario", ha risposto il politico forzista, candidato in tutte le circoscrizioni tranne le isole.

f. r.