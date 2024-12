"Talamonti non fermerà la strada"

"Con quale coraggio Talamonti chiede milioni di euro per spostare cumuli di macerie e rifiuti? Con quale faccia certa politica lo appoggia? Saranno eseguite indagini sullo stato dei terreni dopo quest’attività? Se non risponderete a noi, ne risponderete ai cittadini, noi vi staremo col fiato sul collo". Levata di scudi da parte del Movimento 5 Stelle a e del coordinatore provinciale Stefano Mei, dopo le uscite del consigliere comunale di Tolentino Antonio Trombetta e di Giampiero Talamonti. Secondo loro, l’azienda sarebbe tagliata in due dal tracciato di un’opera attesa da 40 anni e che sarà realizzata con le risorse stanziate dal primo Governo Conte.

"Dopo le uscite di stampa e l’appoggio ricevuto da alcuni politici sulla questione Talamonti – afferma Mei – la prima domanda che ci poniamo è: chi ha rilasciato l’autorizzazione, che può essere solo temporanea? E chi l’ha rinnovata? È possibile ipotizzare l’ingresso in una città come Tolentino tra cumuli di macerie e rifiuti? Ci risulta altresì folle la richiesta milionaria per spostare un’attività svolta all’aria aperta, e per la quale sembrerebbero già individuate aree disponibili".

I pentastellati vanno all’attacco anche sul fronte settempedano: "Ci è giunta notizia che l’ospedale non sarà direttamente collegato alla nuova infrastruttura, e che San Severino perderà la sovranità su viale Varsavia, che diventerà un strada extracomunale. È vero? Possibile che vengano anteposti l’interesse e l’avidità di pochi all’interesse della comunità? Se non saranno date risposte a noi, dovranno essere fornite ai cittadini, prima o poi".