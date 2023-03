Talent day dedicato alla ristorazione

La Pasqua si avvicina. Anche nella nostra provincia, le strutture ricettive e quelle di ristorazione stanno facendo il pieno di prenotazioni, ma fanno grande fatica a trovare il personale di cui hanno bisogno.

Per tante generazioni un lavoro da cameriere, barista, l’addetto alle pulizie o altre attività nei settori alberghiero e della ristorazione è stato spesso un modo per sostenersi agli studi. Si lavorava, in particolare, durante le festività natalizie o pasquali, e nei mesi estivi o invernali, durante la stagione turistica. In altri casi è stato l’inizio di una vera e propria carriera professionale. Comunque sia, si trattava di lavori piuttosto ricercati. Oggi, invece, le cose vanno in modo diverso. "Mancano camerieri, ma anche receptionist e diverse altre figure. Le difficoltà ci sono, specie nella ricerca di breve periodo", conferma Massimiliano Polacco, direttore di Confcommercio Marche Centrali. "Il problema – prosegue - è che bisogna proprio cambiare registro. Negli ultimi anni, infatti, il lavoro è stato demonizzato. E’ stata spesso presentata l’equazione lavoro uguale sacrificio, parola che in molti non vogliono neppure sentire". In questo modo, secondo Polacco, si è diffusa una idea negativa di certe attività, spingendo giovani e meno giovani puntare eventualmente più sull’assistenza dello Stato. "Bisogna invece chiarire che il lavoro è professionalità, promozione di se stessi e anche gratificazione. E’ necessario far ritrovare la giusta motivazione, cambiando radicalmente approccio. In questa logica stiamo organizzando un ’Talent day’ per far emergere i tanti talenti presenti nel mondo della ristorazione".