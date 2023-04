Talent scientifico, ecco i vincitori

Svelati i nomi degli studenti delle scuole superiori e di Unicam "portatori" di S-Factor alla finale dell’edizione 2023 di Science Factor, o meglio S-Factor, il contest di comunicazione e divulgazione scientifica promosso dall’università di Camerino. Il primo premio è andato al progetto "CMB - Composite Materials Beeswax" dell’IIS Fermi Sacconi Ceci di Ascoli. Al secondo posto "Ossa forti" dell’IIS Matteo Ricci di Macerata, mentre il terzo posto è stato aggiudicato ex aequo ai progetti "Chromatography embodiment: a Clil approach to outdoor learning and drama science" dell’Itt Montani di Fermo e "I radicali liberi intorno a noi" dell’IIS Galilei di Jesi. "Ossa forti" si è aggiudicato anche il premio speciale Comunicam. Nella categoria Studentesse e Studenti Unicam ad occupare il primo gradino del podio sono stati ex aequo "Stelle nascoste" della studentessa Anna Paniccià e "Come la geologia trasforma la percezione del tempo" del dottorando Giorgio Valentini.