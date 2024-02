Talmassons dominatrice. Cbf Balducci è travolta

cbf balducci

CBF BALDUCCI : Vittorini 8, Civitico 3, Stroppa 7, Fiesoli 5, Mazzon 7, Bonelli 1, Bresciani (L), Bolzonetti 4, Korhonen. Non entrate: Morandini, Masciullo, Broekstra, Quarchioni. All. Carancini.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Populini 9, Eckl 6, Eze 3, Hardeman 19, Costantini 5, Piomboni 6, Monaco (L), Negretti, Kavalenka, Bole, Grazia. Non entrate: Gulich, Feruglio. All. Barbieri.

ARBITRI: Grossi, Candeloro.

Parziali: 21-25 15-25 21-25

Note - Spettatori: 530.

Vince Talmassons e non può essere diversamente considerando la brutta prova della Cbf Balducci che non brilla in nessun fondamentale: è sempre in mano delle friulane la partita della pool promozione di A2 di volley femminile.

La Hardeman trascina con 19 punti Talmassons ben orchestrata dalla regia di Eze. Per le maceratesi si tratta della seconda sconfitta di fila in una gara in cui le arancionere sono apparse molto fallose in attacco (17 errori punto) e in sofferenza in ricezione. Coach Carancini riparte da Bonelli-Stroppa, Mazzon-Civitico, Fiesoli-Vittorini, Bresciani libero. Per coach Barbieri in campo Eze-Piomboni, Eckl-Costantini, Hardeman-Populini, Negretti libero. Talmassons prende subito il largo in avvio di primo set con il cammino spianato anche dai diversi errori delle locali che inevitabilmente pesano molto sul break iniziale delle friulane.

La Cbf Balducci soffre in ricezione, prova comunque a rientrare in gara tuttavia gli sbagli in fase di contrattacco penalizzano le ragazze di Carancini mentre provano a rientrare in gara. Friulane avanti 0-1.

L’inizio del secondo set dà l’impressione che le padrone di casa abbiano trovato la chiave per cambiare la partita grazie a un servizio e a un attacco più incisivi, ma è un’illusione perché le friulane piazzano un break pesante che le riporta avanti e manda in tilt le maceratesi: arrivano tanti errori punto (ben 13 a fine set) e il 16% in attacco consegnano lo 0-2, nonostante gli ingressi di Korhonen e Bolzonetti.

Stessa trama in avvio di terzo set, la Cda prende subito il largo, la Cbf Balducci tenta il rientro in extremis con il nuovo ingresso di Bolzonetti e grazie al muro, ma deve cedere ai colpi di Hardeman (9 punti nel set) che regala il match alle friulane.