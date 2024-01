Tamberi fa un salto ad Elcito e lancia in alto il nome del borgo

La bellezza di Elcito, affascinante borgo nel territorio di San Severino, è stata scelta fra le location della nuova campagna promozionale della Regione che ha come social ambassador Gianmarco Tamberi, campione del mondo e campione olimpico di salto in alto che ha scelto la sua terra d’origine per vivere e allenarsi. Nello straordinario borgo medioevale che sorge su uno sperone roccioso a 821 metri d’altitudine alle pendici del monte La Pereta, non lontano dal San Vicino, dove un tempo sorgeva un antico castello eretto a difesa dell’abbazia benedettina di Valfucina, Tamberi è arrivato verso la fine di dicembre per girare, tra la curiosità di alcuni visitatori ed escursionisti, alcune immagini utilizzate per le campagne social iniziate proprio in apertura di questo 2024. La strada che si arrampica fino alla chiesina di San Rocco vede Tamberi impegnato nel promuovere le "escursioni" nelle Marche. "Gianmarco Tamberi – ha spiegato il presidente della Regione, Francesco Acquaroli – ha saputo farsi ispirare e ha saputo cogliere nuovi spunti per raccontare le tante peculiarità della nostra regione, con la sua impronta e la capacità di divertirsi. Le Marche hanno molto da offrire e noi vogliamo continuare a raccontarlo". Insieme alle escursioni il campione olimpico di salto in alto racconta anche altri motivi per i quali vale la pena scegliere le Marche: "Arte e cultura", "Benessere", "Enogastronomia" e "Borghi incantevoli". Questi sono quelli che vengono tecnicamente definiti i "topic" degli spot che narreranno dell’unica regione d’Italia al plurale.

