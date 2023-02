Tampona in superstrada e scappa a piedi

di Paola Pagnanelli

Tampona un’auto e scappa a piedi. È successo ieri mattina in superstrada. Intorno alle 8, poco dopo l’uscita di Sforzacosta in direzione monti (nel territorio di Tolentino), una Seat si è spostata nella corsia di sorpasso per superare un’altra vettura. Ma da dietro è sopraggiunta una Jeep, che ha preso in pieno l’auto che era nella corsia di sorpasso. Subito sono stati chiamati i soccorsi, ma all’arrivo delle forze dell’ordine a bordo della vettura che aveva tamponato non c’era più nessuno: il conducente evidentemente si era dato alla fuga a piedi, senza soccorrere gli occupanti della Seat. Mentre iniziavano le ricerche dell’automobilista, i sanitari del 118 si sono presi cura delle tre persone a bordo dell’auto tamponata (una famiglia di Ancona, diretta a Roma), ferite in modo poco grave e portate al pronto soccorso di Macerata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli uomini della Polstrada e i vigili del fuoco, per rimuovere i mezzi coinvolti e rimettere in sicurezza la carreggiata. Le operazioni di soccorso e di rilievo dell’incidente hanno richiesto un po’ di tempo, e in superstrada si sono creati rallentamenti e code fino alle 9, quando la strada è stata liberata. Per tutta la mattinata sono proseguite le indagini per individuare chi fosse alla guida dell’auto che ha causato il tamponamento. Dopo una serie di accertamenti, l’automobilista (un uomo residente in provincia di Macerata) è stato rintracciato dalla polizia stradale. Sottoposto ad accertamenti, è emerso che aveva un tasso alcolemico tre volte superiore a quello consentito. È stato quindi denunciato.