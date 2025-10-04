Tampona un’auto e scappa a piedi. Era sotto l’effetto della cocaina

Provoca un incidente e scappa. Ma viene rintracciato dai carabinieri, e dalle analisi risulta positivo alla cocaina con un tasso superiore a mille nanogrammi per millilitro. Non solo: guidava con la patente ritirata e l’auto non era assicurata. A finire nei guai un 38enne di Tolentinate, denunciato dai carabinieri per omissione di soccorso, fuga a seguito di incidente stradale, lesioni personali e guida sotto l’effetto di stupefacenti.

Già noto alle forze dell’ordine, il 38enne girava nel centro abitato della città quando ha tamponato un’altra auto con tre persone a bordo, mandandola fuori strada. Invece di fermarsi subito, ha abbandonato il veicolo ed è fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri però, intervenuti subito sul luogo dell’incidente, hanno avviato una serie di accertamenti per individuare l’autore. E sono riusciti a risalire alla sua identità: dopo la fuga l’uomo era andato al pronto soccorso di Macerata, avendo riportato delle lesioni nello scontro. Le analisi hanno accertato che si era messo al volante sotto l’effetto della cocaina.

A Caldarola poi i carabinieri del Nucleo radiomobile di Tolentino hanno denunciato un 51enne del posto, anche lui già noto alle forze dell’ordine, per guida sotto l’effetto di stupefacenti. Il mese scorso, l’uomo era rimasto coinvolto in un incidente lungo la provinciale 47; dopo aver perso il controllo del mezzo, era andato a scontrasi frontalmente con un’auto che proveniva dal senso di marcia opposto. I carabinieri, accorsi sul posto, avevano accompagnato il 51enne in una struttura sanitaria, dove era stato accertato che l’uomo guidava sotto l’effetto di droga. I militari hanno dunque disposto sto il sequestro amministrativo dell’auto ai fini della confisca e il ritiro della patente.

Lucia Gentili