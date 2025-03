Tampona un’auto e si dà alla fuga. Rintracciato grazie alle telecamere

Urta un’auto in sosta a Montegranaro causando danni ingenti, e scappa senza lasciare alcuna traccia. Ma è stato intercettato dopo pochi giorni a Montecosaro, grazie a una fruttuosa attività di indagine condotta in sinergia degli agenti della polizia locale del Ccomune veregrense e di Montecosaro, l’autore del danneggiamento che nella notte fra il 15 e il 16 marzo, lungo via Risorgimento, aveva urtato violentemente un’automobile che era parcheggiata.

Dopo il tamponamento, l’uomo non si era poi fermato per constatare l’entità del danno, risultato ammontare a 6mila euro, e men che meno aveva avvisato la proprietaria del mezzo incidentato, lasciando un biglietto con un biglietto per spiegare quanto successo e dare le proprie generalità. "La zona dove è accaduto il fatto – ha spiegato il sindaco di Montegranaro Endrio Ubaldi – non è coperta dal sistema di videosorveglianza, che è presente invece all’altezza dei semafori alla strettoia e all’incrocio di Santa Maria. Ma in seguito alla denuncia, i nostri agenti della polizia locale, saputa la fascia oraria del violento impatto, hanno controllato le immagini di alcuni punti fondamentali del territorio comunale, fra queste le telecamere Ocr nei pressi della rotatoria a Piane di Chienti".

Così le indagini sono proseguite nei giorni successivi e hanno coinvolto anche dei territori fuori dai confini comunali. In questo modo è stato possibile individuare un’auto fortemente danneggiata nella provincia di Macerata, e comparando le immagini dei diversi passaggi della vettura sospettata nelle notte del sinistro, la polizia locale è riuscita a ricostruire la dinamica. "Grazie alla preziosa collaborazione degli agenti della polizia locale di Montecosaro, le indagini hanno portato all’esatta individuazione dell’autovettura nel Comune maceratese, con i chiari segni dell’impatto e con la denuncia all’assicurazione – ha sottolineato Ubaldi –. Ringrazio i nostri agenti per il lavoro veramente certosino e professionale svolto in questi giorni, grazie al quale sono riusciti a scoprire l’autore del danno, dimostrando ancora una volta che la presenza di un numero importante di telecamere nel territorio è fondamentale".

Diego Pierluigi