Tamponamento a catena: traffico in tilt

Traffico in tilt tra via Roma e la Pieve, a causa di un tamponamento. È successo poco dopo le 12.30. salendo da Sforzacosta, dopo il distributore di metano verso il passaggio a livello una ultraottanentenne, al volante di una Peugeot 208, ha tamponato una Ford C-Max, che a sua volta è finita contro una Audi A3, che infine ha urtato un furgone Caddy. La pensionata è finita con l’auto leggermente in bilico sul guardrail. Alla fine, per fortuna nessuno si è fatto troppo male, solo l’anziana in ambulanza è stata portata al 118 per accertamenti, ma non ha riportato conseguenze gravi dall’incidente. Illesi gli altri conducenti. Fino alle 13.30 invece il traffico è rimasto praticamente bloccato, considerato che a quell’ora la via è già parecchio intasata di auto, tra il passaggio a livello e le scuole. Sul posto per i rilievi dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale, mentre la polstrada ha collaborato per regolare la viabilità.