Tamponamento a Civitanova: Smart si ribalta, conducente in prognosi riservata

Incidente in autostrada nel primo pomeriggio di ieri, coinvolti due mezzi, una Smart e un camion. Ad avere la peggio l’automobilista, un 47enne di Civitanova, originario di Bari (F. A.), che dall’impatto ha riportato lesioni interne all’addome ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. L’uomo è in prognosi riservata. Viaggiava da solo a bordo dell’auto e procedeva in direzione sud quando, nel tratto a ridosso del confine tra Civitanova e Porto Potenza (contrada Asola), secondo una prima ricostruzione avrebbe tamponano il camion che lo precedeva. Nell’urto l’auto si è ribaltata. Il personale del 118, valutate le condizioni dell’automobilista, ha chiesto l’intervento di Icaro. L’eliambulanza è atterrata a ridosso della corsia dell’autostrada e ha caricato l’uomo per trasferimento a Torrette dove, viste le lesioni riportate, i medici si sono riservati la prognosi. Illeso il camionista. Sul posto, intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Osimo e della pattuglia della polizia stradale di Porto San Giorgio. L’incidente si è verificato alle 14.45 e le conseguenze non hanno provocato grossi disagi al traffico autostradale che è potuto precedere sulle rimanenti corsie, con alcuni rallentamenti.

l. c.