Tamponamento, postino in ospedale

Scontro tra un’auto e uno scooter: un uomo finisce all’ospedale. L’incidente è avvenuto ieri alle 16, all’altezza dell’incrocio tra corso Garibaldi e via Cavour. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale, una Fiat 500 e lo scooter di un fattorino si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118. Ad avere la peggio l’uomo in sella allo scooter, che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta per accertamenti: non è grave, avrebbe riportato una frattura. Sul posto per rilevare l’incidente è intervenuta una pattuglia della polizia municipale.