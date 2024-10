Tamponamento tra quattro mezzi. Traffico in tilt sulla Septempedana

Paura ieri mattina sulla strada provinciale 361 Septempedana. All’altezza della frazione di Taccoli, a San Severino, verso le 8.15 si è verificato un tamponamento a catena che ha interessato quattro veicoli. Le cause sono in corso di accertamento e gli agenti della polizia locale, comandati da Adriano Bizzarri, eseguiranno tutti i rilievi del caso. I quattro mezzi sono entrati in collisione pochi metri prima della rotonda davanti al bar Scuriatti con direzione Treia – centro urbano. A scontrarsi un autocarro Fiat Iveco Daily condotto da un sessantenne di origini foggiane, un autocarro Nissan Townstar condotto da un cinquantenne settempedano, un’autovettura Seat Leon condotta da un cinquantenne maceratese e un’autovettura Hyunday i20 condotta da una cinquantenne treiese. Nessuna delle persone coinvolte per fortuna ha subito ferite importanti, per tutti solo ferite lievi.

Gli agenti della polizia locale, oltre a effettuare i rilievi di legge per ricostruire la dinamica, hanno garantito la regolamentazione della viabilità insieme al personale Anas.