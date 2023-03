Tamponamento tra tre macchine

Tamponamento ieri verso l’ora di pranzo lungo la provinciale 77 all’altezza di palazzo Bello. Tre le auto coinvolte che viaggiavano incolonnate in direzione mare. In testa una Fiat Multipla che, per cause tutte da verificare, forse ha rallentato per girare a sinistra, è stata tamponata da una Renault Twingo che a sua volta è stata tamponata da una Althea. Ad avere la peggio la donna alla guida della Twingo che è rimasta incastrata fra le due auto. In seguito all’urto, la donna, è stata investita dall’esplosione dell’airbag, che le ha causato alcune lesioni. I sanitari che sono giunti sul posto a bordo di una ambulanza del 118, hanno trasportato la donna, per accertamenti, all’ospedale di Civitanova. Illesi i conducenti delle altre due autovetture. Ad eseguire i rilievi una pattuglia della polizia municipale. Disagi al traffico.