Tanta musica e tornei, festa a San Claudio per San Vincenzo Ferreri

Sono pronti a partire nella cornice dell’abbazia di San Claudio, i festeggiamenti in onore di San Vincenzo Ferreri. Il ricco calendario, diviso tra programma religioso e civile, si svilupperà per tutto il fine settimana per concludersi il 25 aprile. Si parte stamattina con l’inaugurazione della mostra "Viaggio nella storia" allestita dalla locale scuola primaria fissata alle 9.30, poi domani sera gara di briscola e letture animate per bambini a cura dell’associazione "Equilibri", entrambi alle 21. Sabato si inizia alle 20 con l’apertura degli stand gastronomici poi intrattenimento con Dj set Fabio Evangelista e voice Brunella Ugolini "non solo 70" mentre domenica, oltre alle messe, processione con il simulacro del santo e benedizione delle campagne, alle 10 si terrà la quarta edizione di "Pedalando senza fretta", una passeggiata in bici aperta a tutti in collaborazione con l’asd Polisportiva Morrovallese ed il pomeriggio (ore 16) ecco lo spettacolo musicale della scuola dell’infanzia di San Claudio "Ma che musica maestre", poi dalle 17 "Giocando in Bici" dedicato ai più piccoli e ragazzi ed a seguire performance musicale di Andrea Bonifazi. Il 24 aprile si animerà la sera con la musica di Gianni e Roberto poi, per la giornata finale, dalle 9 arriverà la nuova edizione del "Motoincontro d’epoca", si continuerà con la gara di bocce e l’apertura del mercatino dell’artigianato e creatività "L’arte fra due torri" e per concludere, dalle 15, torneo di calcio balilla, ping pong, giochi popolari e spettacolo dell’artista Roberto Carpineti. Durante tutti i festeggiamenti sarà inoltre aperta una pesca di beneficenza.

Diego Pierluigi