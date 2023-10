Tanta voglia di torrone

Domani a Camerino va in scena "Aspettando la Festa del torrone!", un anticipo della manifestazione che, tradizionalmente, si tiene il giorno dell’Epifania. A partire dalle 16.30, all’interno del "Sottocorte Village", inizierà il mercatino di Campagna Amica, mentre alle 18 Beppe Convertini (attore, conduttore televisivo e radiofonico) darà vita ad un cooking talk show, nel corso del quale si esibirà il noto chef Max Mariola. Seguirà una degustazione di torrone camerinese. "Il prodotto che la città ha eletto a suo simbolo è il ’torrone di Camerino’, un prodotto tipico, molto radicato nella tradizione locale che non è mai mancato dalla tavola natalizia e che tradizionalmente veniva realizzato in ogni casa – ricordano i promotori -. Le sue origini vanno ricercate molto indietro nel tempo, ma il primo documento ufficiale che cita il vocabolo ’torrone’, riferendosi specificatamente alla specialità giunta fino ai nostri giorni, è datato 1793, anno al quale risale un atto depositato presso il notaio camerte Stefano Ricci che cita, appunto, il goloso dolce natalizio".

Domenica invece sarà ’cappuccina’, con una passeggiata dal centro di Camerino al convento dei Cappuccini di Renacavata, con pranzo della tradizione. Entrambi gli appuntamenti sono tappa del progetto "Le terre del tartufo in tour", finanziato da Por Fesr sisma, Regione, Atim, "Let’s Marche". Info www.terredeltartufo.it o 0737.632534 (Pro Loco Camerino).

"Stiamo operando un rilancio della città e con essa del suo intero comprensorio – sottolinea il sindaco Roberto Lucarelli –. Lo facciamo ripartendo anche dall’enogastronomia, un attrattore di straordinaria potenza che vogliamo utilizzare come traino delle altre nostre molteplici risorse storiche, artistiche, culturali, naturalistiche, paesaggistiche, ambientali e folkloristiche".