"Tante belle cose",. Francesco Cicchella al teatro Rossini

Domani alle 21.15 al teatro Rossini Francesco Cicchella torna a Civitanova con lo spettacolo "Tante belle cose". In un salotto televisivo Cicchella, ormai sessantenne, sconvolge il pubblico dichiarando il suo ritiro dalle scene, esibendosi per l’ultima volta. In questo momento, l’artista fa un bilancio della sua carriera. Tra i ricordi che affiorano, uno in particolare si distingue: una serata a teatro, punto di svolta che ha segnato indelebilmente la sua vita. Lo spettacolo è scritto dallo stesso Cicchella e Gennaro Scarpato, il disegno delle luci è di Francesco Adinolfi, tecnico del suono Massimo D’Avanzo, elaborazioni grafiche di Antonio Scarpato, abiti di scena della sartoria Cavaliere. Le scenografie della visual Sacs, trucco e parrucco sono di Ciro Florio. Allestimento e service audio della luci Soundtrack srl; la produzione è di Top Agency music e Bravi tutti. Biglietti su Vivaticket e Ticketone e alle biglietterie dei Teatri. Info: 0733.812936, biglietteria@teatridicivitanova.com.