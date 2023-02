Cadute nel vuoto, senza alcuna risposta da parte dell’Amministrazione, le proposte del Circolo Acli "Don Lorenzo Milani" per rendere più bella la cittadina. I diversi suggerimenti erano stati già illustrati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2021, in vari incontri con il sindaco, gli assessori e alcuni tecnici della città. "Poiché - scrive il Circolo - dopo più di un anno nessuna delle idee è stata messa in cantiere, abbiamo pensato di rendere pubblico l’elenco delle proposte". Si va da piccoli interventi di manutenzione a progetti più grandi come l’abbattimento della torre dell’Acquedotto, da tutti scambiata per la più famosa "torre del passero solitario" cantata da Leopardi e per questa non manca neanche la proposta di rifacimento della sua cuspide abbattuta da tempo da un fulmine. Ma basterebbe già partire da piccole cose come curare l’ornato: dagli infissi ai colori degli edifici, dai segnali stradali alle insegne, il verde (ad es. l’ingresso di via Primo Luglio) e la cura dei parchi urbani o eliminare tutti i quadri murali del centro storico e spostarli in Via 1° luglio (rifatti tutti uguali in ferro battuto). Il Circolo Acli "Don Milani" non dimentica neanche alcuni "scempi" presenti da tempo in città come il muraglione crollato in Via della Residenza, il selciato nei vicoli (ad esempio Vicolo degli Impiccolati e via Moroncini) o la Chiesa del monastero di San Benedetto a Castelnuovo. Si potrebbe anche intervenire con qualcosa di più artistico come ripristinare le vecchie statue romane (copie in resina) nelle scuderie Antici, riprendere l’affresco già esistente sulla facciata della chiesa di San Michele, valorizzare il vecchio episcopio (con un cancello in ferro aperto nell’atrio del duomo) e la fontana al centro del Parcheggio di Via Battisti con un’adeguata illuminazione o anche predisporre delle visioni virtuali in angoli caratteristici della città come Piazza Duomo – vecchio episcopio (nell’atrio del duomo), il vecchio Palazzo comunale e Palazzo del podestà (nell’atrio comunale) o la riproduzioni dei dipinti nelle collocazioni originarie in varie chiese. Ci sono anche proposte "più moderne e funzionali" per la città come la realizzazione di una scala mobile nella Scalinata Broglio d’Ajano, il passaggio pedonale da Via Matteotti per il Museo della città e la valorizzazione della galleria Carradori (tunnel da Palazzo Venieri ai Giardini pubblici) o a sostegno dell’economia come la creazione di negozioutlet.

ant. t.