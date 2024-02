Tante iniziative per il risparmio energetico

Il Comune anche quest’anno aderisce all’iniziativa della trasmissione di Rai - Radio 2 Caterpillar ‘M’illumino di meno’ promossa in occasione della giornata del risparmio energetico. Come negli scorsi anni, oggi in Piazza Leopardi dalle 18 si spegneranno le luci della Torre Civica e del Palazzo Comunale oltre a quelle della Torre del Passero Solitario. Alla stessa ora partirà la biciclettata ecologica, con bici muscolari o elettriche, messe a disposizione dalla "Casa Delle Bicicletta Elettrica accompagnati dal Vice Sindaco Mirco Scorcelli e dalla Presidente del Consiglio Comunale Tania Paoltroni. In alternativa, insieme all’assessora alla cultura Rita Soccio si potrà fare una particolare visita al Museo civico di Villa Colloredo Mel: con la sola illuminazione delle torce verrà fatta luce sui quattro capolavori di Lorenzo Lotto: L’Annunciazione, Il Polittico di San Domenico, La Trasfigurazione, Il San Giacomo Maggiore. Nelle mense scolastiche – su iniziativa dell’assessore Paola Nicolini – sarà servito un pasto a basso impatto ambientale al fine di tutelare salute ed ambiente mentre l’Assessore all’Ambiente Michele Moretti, sta lavorando da tempo per la costituzione di una comunità energetica (C.E.R.) che potrà raggiungere una produzione di circa 580 Kw e potrà essere utilizzata per l’autoconsumo da parte delle utenze comunali e di tante famiglie e piccole medie imprese che vorranno associarsi. Il Comune di Recanati, negli ultimi anni, ha intrapreso numerose iniziative legate alla tematica dell’ambiente e del risparmio energetico, tra cui l’installazione di quattro casette dell’acqua e un nuovo punto di riuso per vari tipi di materiali, arredi e casalinghi. Saranno iniziati a breve i lavori per la ricostruzione della scuola primaria B. Gigli la cui innovativa progettazione sarà a consumo energetico è quasi pari a zero. L’Amministrazione ricorda, infine, l’alta percentuale della raccolta differenziata che in alcuni periodi ha superato l’80% grazie anche al sempre maggiore utilizzo dell’isola ecologica in zona industriale Villa Musone.

