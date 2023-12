Tante meraviglie sotto il vischio

’Meraviglia sotto al vischio’ è il titolo dell’evento natalizio (aperto a tutti) del Centro di aggregazione giovanile "Pippo per gli amici" che si prepara ad andare in scena questo pomeriggio, a partire dalle ore 15.30, nella struttura di via Cavour. Tante le attività che caratterizzeranno tutta la giornata, la quale si accenderà con la performance teatrale "Noi e il Piccolo Principe" condotta dalla regista e educatrice teatrale Fabiana Vivani, dopodiché spazio alla musica con lo spettacolo "Din Don Dan", curato dall’insegnante Valentina Verzola. Saranno inoltre realizzati addobbi di Natale insieme alle educatrici del centro. Per informazioni sulla partecipazione telefonare ai numeri 340.2135634 o 0733.434861.