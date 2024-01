"Tante offese per umiliare e mortificare la ragazza"

"Un manifesto disprezzo nei confronti della ragazza, un comportamento non consono in una scuola, un modo di esprimersi sempre offensivo, volto a umiliare e mortificare la ragazza, un nervosismo che non era quasi mai conseguenza di comportamenti che portavano all’esasperazione ma era l’atteggiamento normale. Appena arrivata ho visto questo e mi sono preoccupata subito". Così ieri ha deposto in aula la tirocinante Virginia Malloni, che in una scuola superiore di Tolentino avrebbe dovuto completare la formazione universitaria, e che invece si era trovata a far partire le indagini su un’insegnante di sostegno e un’operatrice, per i maltrattamenti alla ragazzina disabile che era affidata loro. Con precisione, ma anche con grande commozione, tanto che si è dovuto sospendere il processo quando è scoppiata in lacrime, la tirocinante ha ripetuto le accuse nei confronti di Alessia Cingolani e Marta Morroto. "Una volta, Cingolani aveva chiesto alla ragazzina di riprodurre un mosaico tagliando le tessere e incollandole. Ma non le piaceva come lei le tagliava, in modo troppo grossolano, e poi perché le incollava troppo in ritardo, quando la colla era secca. Così, per ogni sbaglio la puniva togliendole uno dei biscotti che aveva per merenda e lanciandolo fuori dalla finestra. Ne aveva portati sei quella mattina, ne ha mangiato solo uno. Un’altra volta Cingolani si era alzata di scatto e aveva sovrastato la ragazza; ho pensato volesse picchiarla, e infatti anche la studentessa si è riparata la testa".

Questa parte del racconto della tirocinante, poi, mise in allarme i carabinieri al punto da mettere le telecamere a scuola. La tirocinante, che aveva iniziato a registrare quello che avveniva in aula, ha spiegato di aver segnalato alla sua referente cosa stesse accadendo, ma poiché non succedeva nulla, e nonostante le urla della ragazza e le pareti sottili delle aule nessuno faceva nulla, alla fine aveva parlato con i carabinieri e con una insegnante; quest’ultima l’aveva indirizzata dal preside, che le aveva chiesto una relazione e poi aveva denunciato la vicenda. Il pm Rita Barbieri ha chiamato anche i genitori della studentessa, che sono stati risarciti dalle imputate e per questo non si sono costituiti parti civili, e poi un’altra insegnante di sostegno, Teresa Rospetti. "Con la ragazza riuscivo a fare diverse attività, volevo anche portarla fuori per farle fare esperienze, ma Cingolani era sempre contraria, diceva che era ingestibile e non era sicuro farla uscire dalla scuola. Ma la ragazza con me si comportava bene, andavamo con la classe in autobus al palazzetto per educazione fisica, io quasi mai dovevo entrare negli spogliatoi perché non c’era bisogno di me, e poi al rientro con la classe facevamo religione, ed era tranquilla". La prossima udienza sarà tra due settimane, per sentire altri testimoni. Le imputate, difese dagli avvocati Renato Coltorti e Nicola Piccinini, sostengono di aver fatto il possibile con la studentessa, che però per la sua disabilità sarebbe stata molto difficile da gestire.