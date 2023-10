Tanti abbandoni. Ci pensano ’Gli Aristogatti’

L’associazione ‘Gli Aristogatti’ di Civitanova, da anni impegnata nella tutela e difesa dei felini, segnala lo stato di abbandono in cui si trovano molti animali provenienti da Tolentino e zone circostanti. Il gattile civitanovese in questi giorni, sta infatti ricevendo numerose richieste per accogliere, all’interno della struttura, molti gatti che vivono in strada e ha così deciso di supportare tutti coloro che vogliono occuparsi di questi animali. "La nostra associazione fa riferimento al comune di Civitanova – spiega Agnese Tosoni, referente dell’ente – per questo, salvo casi particolari, non possiamo accogliere felini provenienti da altri territori. L’alto numero di richieste che stiamo ricevendo dalla città di Tolentino in particolare, ci preoccupa e, per questo, siamo disponibili a dare tutte le informazioni necessarie ai residenti che sono interessati a prendere in carico questa situazione". "Nelle zone terremotate, purtroppo, ancora oggi, si riscontrano delle carenze significative nei confronti degli animali – sottolineano Elga Angelini e Ramona Salomoni, due volontarie del gattile – e spesso mancano delle strutture in grado di accoglierli. Per questo stiamo cercando delle persone disponibili a collaborare con noi e con il comune di Tolentino. I volontari possono fare la differenza, segnalando all’ufficio comunale la presenza di una colonia felina che sarà poi seguita dall’Asur con un’adeguata campagna di sterilizzazione". L’ente civitanovese, da sempre in prima linea contro il fenomeno dell’abbandono degli amici a quattro zampe, si occupa non solo di accogliere i gatti nella propria sede, ma anche delle loro adozioni. Per info 392.1385885.

Barbara Palombi