Tanti allagamenti, poca grandine

Allagamenti in quasi tutta la provincia, nel tardo pomeriggio di ieri. Il ciclone Circe, come annunciato, si è riversato anche qui. Per fortuna non ci sono state le grandinate, che pure erano state previste. Ma un violento acquazzone e il vento hanno comunque causato qualche difficoltà. Soprattutto dopo le 20, sono arrivate numerose richieste di aiuto ai vigili del fuoco. In contrada Canepina di Potenza Picena, una donna è uscita di strada. A causa dell’acqua intorno all’auto gli sportelli erano bloccati, e la donna non riusciva a uscire. Sono dovuti intervenire alcuni passanti e poi i pompieri per liberarla, per fortuna sana e salva. A Tolentino è invece scoppiato un contatore dell’Enel all’esterno, per fortuna, di un condominio in via IV Novembre. L’impianto ha preso fuoco e i pompieri sono dovuti correre sul posto per metterlo in sicurezza, poi la società elettrica ha completato l’intervento. Allagamenti di garage e scantinati si sono registrati in diverse zone, in particolare a Civitanova, a Macerata, soprattutto a Piediripa, e poi a Pollenza. Su diverse strade, dall’entroterra alla costa, sono caduti rami spezzati dal vento, ma senza conseguenze troppo gravi.

p. p.