"Tanti aspettano la tredicesima"

"Il momento clou per lo shopping natalizio sarà come sempre la settimana precedente al Natale – spiega Debora Pennesi, presidente dell’associazione Centriamo, che riunisce i negozianti che hanno la loro attività nel cuore della città – ma comunque le vetrine illuminate di Civitanova, addobbata per le festività natalizie, sono sempre attrattive per lo shopping. E, come di consueto, soprattutto nel week-end, c’è più movimento per le vie del centro. Per quello che riguarda gli acquisti dei regali, secondo me, tanta gente preferisce aspettare la tredicesima prima di fare compere. Come sempre, noi siamo fiduciosi".