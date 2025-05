"Tanti chiedono il weekend libero"

"C’è parecchia difficoltà, si fa fatica a trovare il personale e, in particolare, non si trovano proprio quelle figure come cameriere, barista e aiuto cucina". È il quadro tracciato da Daniele Ercoli, che gestisce da anni lo stabilimento balneare e ristorante Caracoles, sul lungomare Piermanni di Civitanova. "Il discorso è che si vuole ricevere un bello stipendio, lavorando però meno ore possibile. Le persone vogliono avere i fine settimana e i giorni di festa liberi. Forse non ne hanno bisogno? Non saprei cosa dire, ma ho notato comunque che con il passare degli anni la situazione è andata peggiorando. Tempo fa non era così".