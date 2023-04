"Tanti cittadini segnalano attraversamenti pedonali pericolosi"

Lo "stato di oggettiva pericolosità di alcuni attraversamenti pedonali, mancanza di dissuasori in strade scorrevoli nel territorio cittadino e forme di parcheggio fai da te non giustificabili" saranno il tema di una delle tre interrogazioni che saranno presentate al consiglio comunale di oggi pomeriggio dai consiglieri di minoranza Massimo D’Este e Luca Cesini (Tolentino Città Aperta). "Ci vengono segnalate da molti cittadini le pericolosità di alcuni attraversamenti pedonali, che risultano essere, nelle ore notturne, poco visibili e distinguibili dall’area circostante – spiegano –. In vari casi la vegetazione in prossimità dei passaggi pedonali rende complicata, sia al pedone che all’automobilista, la reale percezione della situazione. Nelle strade scorrevoli, la maggiore velocità tende ad essere favorita dalla mancanza di dissuasori efficaci, tanto da creare periodicamente incidenti, soprattutto nelle rotatorie; è praticata e documentata addirittura la sosta selvaggia. Chiediamo quindi al sindaco Mauro Sclavi se vuole dare rapido avvio ad una mappatura specifica, per verificare le criticità manifestate dai cittadini, con appropriata verifica degli organi preposti. Se e in quale misura intende attingere ai proventi delle sanzioni del codice stradale per la messa in sicurezza delle criticità". Un’altra interrogazione verterà sulle condizioni attuali e sui progetti di riqualificazione per il rifugio per cani Monti Azzurri. D’Este e Cesini chiedono al sindaco informazioni sullo stato di avanzamento del progetto definitivo relativo agli interventi di riqualificazione, il cui quadro tecnico economico presenta un importo complessivo di 120.000 euro. E se intende produrre un documento ufficiale, sintetico e chiaro sui costi effettivi di gestione del canile, a carico del Comune di Tolentino, nel periodo da inizio pandemia ad oggi. Infine i due consiglieri chiederanno chiarezza sull’accordo tra l’ente e la società Penta per i container.

Lucia Gentili