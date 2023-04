Tanti giovani al fianco di Burocchi

Corsa in solitaria, a Penna San Giovanni, per il sindaco uscente. Stefano Burocchi, 68 anni, consulente aziendale, sindaco dal 1994 al 2002, che nel 2012 aveva tentato di rifarsi avanti candidandosi contro Mancinelli, scende di nuovo in campo. Sempre con la lista civica "PSG Burocchi Sindaco". La rosa dei candidati consiglieri è composta da otto persone: Graziano Bascioni (73 anni, pensionato), Stefania Cardinali (42 anni, apicoltrice), Claudia Santancini (50 anni, arredatrice), Ruggero Cutini Calisti (55 anni, odontotecnico), Eleonora Lautizi (24 anni, studentessa), Iulian Gherman (38 anni, autotrasportatore), Mary Montevidoni (40 anni, commerciante), Luana Bassetti (31 anni, graphic designer). Le new entry sono i giovani Luana Bassetti, Eleonora Lautizi e Iulian Gherman. La Cardinali è stata vicesindaco in questi cinque anni, mentre Bascioni assessore.